Maçı, gol atan kazanır

Türk Ocağı - Esentepe maçında konuk Esentepe, daha çok gol pozisyonuna girmesine rağmen, penaltı dahil birçok pozisyondan yararlanamadı. Türk Ocağı ise golcüsü Remzi ile maçı kazanıp, 5. sıraya yükseldi

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Ahmet Özkurtuluş TOL: İrfan Özbay, Ali Özbahar, Turgut Kaan, Mustafa Avcı, Mehmet Uçar, Yusuf Özbahar (76. Dk Ahmet Can) , İlker Tek, Remzi, Tonbara (90. Dk İbrahim), Doğukan, Akande (76. Dk Ahmet Saygı) Esentepe: Ali Karal, Şahin Şeker, Hasan Songur (82. Dk Hürkan), Mahmut İzoğlu, Uğur Can, Odi Chibueze, Ahmet Karal (79 dk Burak), Yakup Şen, Tidiane Sane, Kağan Görneçli (67. Dk Mehmet), Zady Moise Gol: dk. 44 Remzi Betmezoğlu (TOL) K-PET Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçı olan Türk Ocağı - Esentepe maçında, futbolun yazılı olmayan kuralı olan "Atamayana atarlar" kuralı işledi. Penaltı vuruşundan Sane ile yararlanamayan Esentepe, dönen topta kalesinde golü görerek mağlubiyete razı oldu. Takımlar sahaya "Çocuklar içeri - küfür dışarı" pankartıyla çıktılar. Özellikle Odi ile pozisyonları harcayan Esentepe karşısında Türk Ocağı, Remzi'nin golüyle maçı kazandı. Esentepeliler, kaleci İrfan'ın elinden kaçırdığı topun çizgiyi geçtiği iddiasıyla, pozisyona devam kararı veren yardımcı hakem Ahmet Özkurtuluş'a büyük tepki gösterdiler. 8’inci dakikada Ali Özbahar’ın kullandığı korner atışında ceza alanı içersinde Yusuf’un kafa vuruşu üst direğe çarptı. 9’uncu dakikada Kaan’ın ara pasında topla buluşan Ahmet Karal’ın vuruşu üstten auta gitti. 19’uncu dakikada Sane’nin ara pası denemesinde defanstan seken topu önünde bulan Ahmet Karal’ın vuruşunu kaleci İrfan kornere çeldi. 36’ıncı dakikada sol köşeden Kaan’nın kullandığı serbest atışı kaleci İrfan iki hamlede önledi. 45’inci dakikada Esentepe’nin kazandığı penaltı atışını kullanan Sane’nin vuruşunu kaleci İrfan önledi. 45+1’inci dakikada sol kanattan Tonbara’nın ortasında ceza sahası içersinde Remzi’nin vuruşu ağlara gitti.(1-0) 50’inci dakikada Ali Özbahar’ın ara pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Akande’nin vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi. 68’inci dakikada Sane’nin pasında ceza alanına girer girmez Odi’nin müsait pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti. 71’inci dakikada gelişen Esentepe atağında ceza alanı üzerinden Sane’nin sert şutunu kaleci İrfan iki hamlede önlemeye çalışırken top çizgiyi geçti-geçmedi tartışmaları arasında yan hakem Ahmet Özkurtuluş devam dedi. 82’inci dakikada Sane’nin soldan ortasında ceza alanı içersinde Odi’nin müsait pozisyondaki kafa vuruşu üstten auta gitti. 90’ıncı dakikada Esentepe takımının kullandığı korner atışında ceza alanı içersinde Hürkan’nın vuruşunu kaleci İrfan kornere çeldi. 90+3’üncü dakikada Sane’nin ara pasında altı pas üzerinde müsait pozisyonda Odi topa vuramayınca Esentepe mutlak bir pozisyondan faydalanamadı ve maç da 1-0 sona erdi.