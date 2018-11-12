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Maç saatlerinde değişiklik ve erteleme

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Maç saatlerinde değişiklik ve erteleme
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) aldığı kararlar K-PET Ligler'indeki maçların başlama saatlerinde değişiklik yaptı.

Alınan kararlara göre A Takım maçları 14:00'te, U21 Ligi maçları 11:30'da, U17 Ligi maçları 09:30 veya14:00'te başlayacak. Gece maçlarının başlama saatleri ise 18:00 olarak kaldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu  U17 Ligi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sınav haftası olması sebebiyle liglere 1 hafta ara verildiği duyuruldu. Buna göre ligde 17-18 Kasım tarihlerinde oynanması gereken 9. hafta maçları ileriki bir tarihe ertelendi.

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