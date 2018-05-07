Maç programları netleşti

Kenan İRFANOĞLU
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Birinci Lig Play-Off/Out, U15 Ligi Finali, BTM Ligi Play-off finali ve Ahmed Sami Topcan Kupası maçlarının programını açıkladı.
K-Pet Birinci Lig Play-Off:
9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):
Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Girne HalkEvi-Dumlupınar
Saat 16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Mormenekşe-Hamitköy
12 Mayıs Cumartesi(2. Maç):
Saat 16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı: Hamitköy-Girne HalkEvi
Saat 16.30 Cihangir Stadı: Mormenekşe-Dumlupınar
K.Pet Birinci Lig Play-Out:
9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):
Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: BostancıBağcıl-Çanakkale
Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Doğancı-Lapta
12 Mayıs Cumartesi(2. Maç):
Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Lapta-BostancıBağcıl
Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı:Doğancı-Çanakkale
U15 Ligi Finali:
14 Mayıs Pazartesi:
Saat 19.15 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı:Yenicami-Binatlı
BTM Ligi Play-Off Finali
12 Mayıs Cumartesi:
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Vadili-Karşıyaka
KTFF Ahmed SamiTopcan Kupası
13 Mayıs Pazar:
Saat 19.15 Lefkoşa Atatürk Stadı: Cihangir-Dumlupınar