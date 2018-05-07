Maç programları netleşti

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Kenan İRFANOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Birinci Lig Play-Off/Out, U15 Ligi Finali, BTM Ligi Play-off finali ve Ahmed Sami Topcan Kupası maçlarının programını açıkladı.

K-Pet Birinci Lig Play-Off:

9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Girne HalkEvi-Dumlupınar

Saat 16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Mormenekşe-Hamitköy

12 Mayıs Cumartesi(2. Maç):

Saat 16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı: Hamitköy-Girne HalkEvi      

Saat 16.30 Cihangir Stadı: Mormenekşe-Dumlupınar

K.Pet Birinci Lig Play-Out:

9 Mayıs Çarşamba (1. Maç):

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: BostancıBağcıl-Çanakkale

Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Doğancı-Lapta

12 Mayıs Cumartesi(2. Maç):

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Lapta-BostancıBağcıl

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı:Doğancı-Çanakkale

U15 Ligi Finali:

14 Mayıs Pazartesi:

Saat 19.15 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı:Yenicami-Binatlı

BTM Ligi Play-Off Finali

12 Mayıs Cumartesi:

Saat 19.00  Lefkoşa Atatürk Stadı: Vadili-Karşıyaka

KTFF Ahmed SamiTopcan Kupası

13 Mayıs Pazar:

Saat 19.15 Lefkoşa Atatürk Stadı: Cihangir-Dumlupınar

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