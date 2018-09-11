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Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor

Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor
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Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

- İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

- Terim dönemindeki son maçlar

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı.

Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

- İzlanda maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı

Yaş

Volkan Babacan

29

Kaan Ayhan

23

Çağlar Söyüncü

21

Mehmet Topal

32

Caner Erkin

29

Emre Belözoğlu

37

Nuri Şahin

29

Arda Turan

31

Oğuzhan Özyakup

24

Cenk Tosun

26

Burak Yılmaz

32

TOPLAM

314

YAŞ ORTALAMASI

28,45

- İsveç maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, dün İsveç ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı

Yaş

Sinan Bolat

30

Ömer Bayram

27

Çağlar Söyüncü

22

Kaan Ayhan

23

Zeki Çelik

21

Mehmet Topal

32

Okay Yokuşlu

24

Hakan Çalhanoğlu

24

Oğuzhan Özyakup

25

Cengiz Ünder

21

Cenk Tosun

27

TOPLAM

276

YAŞ ORTALAMASI

25,09

- Terim yönetimindeki Finlandiya maçı ilk 11'i

Fatih Terim yönetimindeki milli takımın 24 Mart 2017'de Finlandiya ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı

Yaş

Volkan Babacan

29

İsmail Köybaşı

28

Ömer Toprak

28

Mehmet Topal

31

Gökhan Gönül

32

Selçuk İnan

32

Yunus Mallı

25

Olcay Şahan

30

Arda Turan

30

Volkan Şen

30

Cenk Tosun

26

TOPLAM

321

YAŞ ORTALAMASI

29,18
 
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