Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

- İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

- Terim dönemindeki son maçlar

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı.

Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

- İzlanda maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş Volkan Babacan 29 Kaan Ayhan 23 Çağlar Söyüncü 21 Mehmet Topal 32 Caner Erkin 29 Emre Belözoğlu 37 Nuri Şahin 29 Arda Turan 31 Oğuzhan Özyakup 24 Cenk Tosun 26 Burak Yılmaz 32 TOPLAM 314 YAŞ ORTALAMASI 28,45

- İsveç maçı ilk 11'i

A Milli Futbol Takımının, dün İsveç ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adı Yaş Sinan Bolat 30 Ömer Bayram 27 Çağlar Söyüncü 22 Kaan Ayhan 23 Zeki Çelik 21 Mehmet Topal 32 Okay Yokuşlu 24 Hakan Çalhanoğlu 24 Oğuzhan Özyakup 25 Cengiz Ünder 21 Cenk Tosun 27 TOPLAM 276 YAŞ ORTALAMASI 25,09

- Terim yönetimindeki Finlandiya maçı ilk 11'i

Fatih Terim yönetimindeki milli takımın 24 Mart 2017'de Finlandiya ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi: