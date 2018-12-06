Londra’dan, Trabzonspor’a akın var

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Londra Türkmenköy’ün yöneticisi Mustafa Dereci, Londra’dan bir genci daha Trabzonspor’a kazandırdı. Geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Can Arıoğlu ile Trabzon’a giden Mustafa Dereci, Ali Avcı’dan sonra Can’ı da Trabzonspor’a kazandırdı. Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Tolga Derviş, Trabzonspor altyapısından görev yapıyor.
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