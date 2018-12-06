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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Londra’dan, Trabzonspor’a akın var

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Londra’dan, Trabzonspor’a akın var
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Londra Türkmenköy’ün yöneticisi Mustafa Dereci, Londra’dan bir genci daha Trabzonspor’a kazandırdı. Geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Can Arıoğlu ile Trabzon’a giden Mustafa Dereci, Ali Avcı’dan sonra Can’ı da Trabzonspor’a kazandırdı. Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Tolga Derviş, Trabzonspor altyapısından görev yapıyor.

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