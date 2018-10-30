Londra Karması’nın menajeri belirlendi

15 Kasım’da Cumhuriyet Kupası’na katılacak Londra Türk Ligi Karması’nın menajerliğine Berk Emül getirildi.

Londra Türk Ligi’nde uzun süre Kötürespor ve Esenler FC takımlarını çalıştıran Berk Emül, yeni dönemde LTTFF Karması’nın sorumlusu olarak göreve başladı. LTTFF yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Berk Emül’ün yardımcılıklarını ise Gaziantepspor UK Sorumlusu Özgür Aksu ve Yeni Boğaziçi FC antrenörü Bekir Baca yapacak. Karma Menajeri olan Berk Emül, TTFF’de Yönetim Kurulu üyesi olarak da geçen dönem hizmet vermişti.