Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Kıbrıs Kupası için ligi tehlikeye atmayacaklarını, ama kupaya da önem verdiklerini açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Kıbrıs Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şu açıklamaları yaptı:

“Çeyrek final turunun üstesinden gelerek, yarı finale yükseleceğimize inanıyorum. Çeyrek final ikinci maçında saha ve seyirci avantajı da bizlerle olacak. Tabii ki Yenicami’nin önceliği ligdir. Kupa maçlarında rotasyona da gidiyoruz. ancak rotasyona kullandığımız futbolcularımıza da turu geçme konusunda güveniyorum. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kıbrıs Kupası için ligi tehlikeye atmayacağız. Ama kupaya da önem veriyoruz.”