Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, ikinci devre öncesinde camiasına ve taraftarlarına mesaj verirken, ligde kalacaklarını vurguladı

K-PET Süper Lig’de sıkıntılı bir süreci geride bırakan ve ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal, ikinci devre öncesinde camiasına ve taraftarlarına mesaj verdi.

Hüseyin Adal’ın açıklamaları şöyle:

“Küçük Kaymaklı olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Küçük Kaymaklı bunu atlatacak büyüklükte bir camiadır. Yönetim kurulumuz da sorunları çözmek için çok yoğun çalışıyor. Zaten şu anda da sorunlar aşılmıştır. İkinci devre öncesinde gerçekçi hedefimiz ligde kalmaktır. İkinci devre çok çekişmeli geçecek. Çünkü şampiyon olmak ve ligde kalmak isteyen takımlar olacak. Ama biz hedefimize ulaşıp, ligde kalacağız. Kupada ise gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.”