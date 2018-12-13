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Liderin maçını Sezener yönetecek

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K-Pet Süper Lig 13. hafta bu akşam lider Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasında oynanacak olan maçla başlayacak. Haftanın açılış maçını Mehmet Sezener yönetecek. Liderin takipçisi Yenicami ise çıkıştaki Merit Alsancak Yeşilova'yı ağırlayacak

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Liderin maçını Sezener yönetecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, futbolda 13. haftada maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. K-Pet Süper Lig'de bu akşam 18.30'da başlayacak olan haftanın açılış maçını Mehmet Sezener yönetecek.

Mehmet Sezener, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda lider Mağusa Türk Gücü ile Lefke arasındaki maçta düdük çalacak. Maç BRT 2 ekranlarından futbolseverlere sunulacak. Yarın saat 14.00'te Lefkoşa Atatürk Stadı'nda liderin takipçisi Yenicami ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanacak olan maçı ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Maç BRT HD'den canlı yayınlanacak.

K-Pet Birinci Lig lideri Hamitköy, Mağusa deplasmanında Maraş Stadı'nda, Maraş'a konuk olacak. Maçı Mustafa Öztugay yönetecek.

K-PET Süper Lig’de 13. hafta programı şöyle:

14 Aralık Cuma (Saat 18:30)

MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener

15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

YAK – MAY, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı, Fehim Dayı

16 Aralık Pazar (Saat 14:00)

Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Emre Öztaşlı

17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:

15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal

Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı, Mustafa Öztugay

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı, Evren Karademir

16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00

Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz

Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özkan

Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı, Osman Küçük

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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