Lider farklı başladı

Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Arda Turan 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de ilk kez maça çıktı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıya da galibiyetle başladı.

Medipol Başakşehir, ligin 18'inci haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Maçtaki golleri 17'nci dakikada Attaman, 58'de Mossoro ve 86'da Arda Turan attı.

Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir puanını 39'a çıkarttı. Bursaspor 25 puanda kaldı.

17. dakikada konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Medipol Başakşehir takımının sol taraftan kazandığı korner atışını Emre Belözoğlu kullandı. Bu oyuncunun Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Attamah kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası önünde Badu'nun Attamah tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

40. dakikada Adebayor'un pasıyla Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Barış Yardımcı'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Delarge rakibini geçip Medipol Başakşehir ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı son çizgiden kale önüne gönderdi. Konuk takım savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Bursaspor ceza sahası içine gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Mossoro, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

81. dakikada Arda Turan'ın Bursaspor ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

86. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 3'e çıkardı. Gelişen konuk takım atağında Napoleoni'nin pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Arda Turan, ceza yayı çizgisi üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.