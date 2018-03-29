Leymosun derbisi haftaya renk katacak

Oğuz ÇİL
K-PET Süper Lig’de bu akşam, saat 19:00’da futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi oynanacak.
Şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği, play out oynamak istemeyen Türk Ocağı karşısında maça ev sahibi statüsünde çıkacak. Fehim Dayı’nın yöneteceği Gıravatlılar – Maunacılar derbisi öncesinde her 2 takımın, 1990’lar jenerasyonu, saat 17:15’te masterler derbi maçı oynayacaklar.
Futbolda haftanın programı şöyle:
30 Mart Cuma
K-Pet Süper Lig:
Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı (Fehim Dayı)
31 Mart Cumartesi:
K-Pet Süper Lig:
Saat 16.00 Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-Yenicami (Mehmet Sezener)
Saat 16.00 Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
Saat 16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Cihangir (Serhan Şimşek)
Saat 16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Merit A.Yeşilova-Gençler Birliği (Hüseyin Özkan)
K-Pet Birinci Lig:
Saat 16.00 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Göçmenköy (Mehmet Malek)
Saat 16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Hamitköy (Ali Özer)
Saat 16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Dumlupınar (Evren Karademir)
Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Akova (Serdar Bilgimer)
Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Girne Halk Evi (Timuer Ercan Bodi)
1 Nisan Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)
Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig:
Saat 16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)
Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Değirmenlik (Hasan Eriş)
Saat 16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)
2 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)