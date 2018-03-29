Leymosun derbisi haftaya renk katacak

25. hafta, Girne’de bu akşam oynanacak olan futbolumuzun en önemli derbilerinden Leymosun derbisi (Gıravatlılar – Maunacılar derbisi) ile başlayacak

Oğuz ÇİL K-PET Süper Lig’de bu akşam, saat 19:00’da futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi oynanacak. Şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği, play out oynamak istemeyen Türk Ocağı karşısında maça ev sahibi statüsünde çıkacak. Fehim Dayı’nın yöneteceği Gıravatlılar – Maunacılar derbisi öncesinde her 2 takımın, 1990’lar jenerasyonu, saat 17:15’te masterler derbi maçı oynayacaklar. Futbolda haftanın programı şöyle: 30 Mart Cuma K-Pet Süper Lig: Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı (Fehim Dayı) 31 Mart Cumartesi: K-Pet Süper Lig: Saat 16.00 Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-Yenicami (Mehmet Sezener) Saat 16.00 Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü (Hüseyin Eyyüpler) Saat 16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Cihangir (Serhan Şimşek) Saat 16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Merit A.Yeşilova-Gençler Birliği (Hüseyin Özkan) K-Pet Birinci Lig: Saat 16.00 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Göçmenköy (Mehmet Malek) Saat 16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Hamitköy (Ali Özer) Saat 16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Dumlupınar (Evren Karademir) Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Akova (Serdar Bilgimer) Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Girne Halk Evi (Timuer Ercan Bodi) 1 Nisan Pazar: K-Pet Süper Lig: Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Gençlik Gücü (Osman Özpaşa) Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran) K-Pet Birinci Lig: Saat 16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay) Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Değirmenlik (Hasan Eriş) Saat 16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroğlu) 2 Nisan Pazartesi: K-Pet Süper Lig: Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)