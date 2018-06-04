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Lefkoşa - İskele, Yunuslar için bir arada

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Gençler Birliği'ne işadamı İlker Züğürt başkanlığında Lefkoşa'da ve İskele'de yaşayan İskeleliler'den oluşan güçlü bir yönetimin sahip çıkacağı bildirildi

Lefkoşa - İskele, Yunuslar için bir arada
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de zorluklarla dolu bir sezonu geride bırakan ve play out maçlarının sonuncusunda ligde kalmayı başaran Gençler Birliği'nde, başarısızlık kenetlenmeyi getirdi.

Kulübe sezonun son döneminde sahip çıkan oluşum içerisinde yer alan Lefkoşa'da yaşayan İskele kökenliler ile İskele'de yaşayan İskele kökenliler yeni sezon için de el ele verdiler. İşadamı İlker Züğürt başkanlığında Lefkoşa'da ve İskele'de yaşayan İskeleliler'den oluşan güçlü bir yönetim, yapılacak olan genel kurulda yönetime talip olacaklar.

Göksel Saydam, Cem Kanat, Ülker Fahri ve Mustafa Kabasakal'ın içerisinde yer aldığı güçlü yönetim kuruluna, yıllarca Yenicami yönetimlerinde görev yapmış olan Mehmet Saydam da destek verecek. Mehmet Saydam, Yenicami'nin yeni yönetiminde görev almamıştı.

Kaymakamlığın el koyduğu Gençler Birliği yönetimine atanacak olan 3 kişilik kayyum, kulübü genel kurula götürecek.

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