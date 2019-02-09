Lefke golcüleriyle kazandı

K-Pet Süper Ligi 17. haftasında Lefke 1-0 geriye düştüğü maçta, K.Kaymaklı’dan Mehmet ve Hüseyin'in kırmızı kart görmesini fırsata çevirerek, maçtan üç puanla ayrılmasını bildi.Puanını 28 çıkaran Lefke tehlikeli bölgeden uzaklaşmakla birlikte, ev sahibi K.Kaymaklı için ise tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı

Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Hüseyin Eyyüpler,İsmail Egeli, Mehmet Ekşici.

Küçük Kaymaklı:R.Denktaş, Mehmet, Bahadır, Sena(Erdoğan),Hüseyin, Taner(Osman), Tamen, Rifat, Mehmet, Muhammed(Ramadan) Evor John.

Lefke:Mehmet Özeralp, Aykut, Yakup, Mehmet Volkan (Kaan), Mustafa(Ali), Botanle Bidemi, Candy Agustıne, Nnameka, Kasım, Yusuf(Semih), Yılmaz.

Goller:16. dak Mehmet - 75. dak Kasım,82. dak Nnameka.

Hakan Ahmet SAÇAR

16.dakikada K.Kaymaklı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşla karışan Lefke defansı, topu uzaklaştırmakta zorlanınca, topu son olarak önünde bulan Mehmet sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

24.dakikada K.Kaymaklıdan Mehmet rakibine topsuz alanda yapmış olduğu hareketten dolayı maçın orta hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.

35.dakikada Hüseyin hakeme itiraz etmesinden dolay,ı ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilerek oyundan uzaklaştırıldı.

38.dakikada dokuz kişi kalan K.Kaymaklı ani geliştirdiği atakta Taner'in çekmiş olduğu sert şutu uçarak önleyen Mehmet farkın açılmasını önledi.

Devrede başka gol olmayınca 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde sona erdi.

75.dakikada sağdan Nnaneka ile gelişen Lefke atağında, bu futbolcunun ceza alanı içerisinde ortaya kesmiş olduğu topa akıllı bir vuruş yapan Kasım, takımının eşitlik sayısını kaydetti 1-1.

82.dakikada yine sağdan gelişen Lefke atağında, Candy Agustıne'nin ceza alanı içerisine yapmış olduğu ortayı K.Kaymaklı defansı çıkaramayınca, topu son olarak önünde bulan Nnaneka çekmiş olduğu sert şut ile takımını 1-2 öne geçirdi.

90.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Tamen Medrano'nun çekmiş olduğu sert şut, kaleci mehmet'in göğsünden sekti, ancak topu tamamlayan olmayınca müsabaka deplasman takımı Lefke'nin 1-2 üstünlüğünde sona ermiş oldu.