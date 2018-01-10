Lefke Futbol Akademi Antalya yolcusu

Lefke Futbol Akademisi, Antalya’da düzenlenecek olan “Grassroots” turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya gidiyor.

Türkiye’de alt yaş kategorilerinde yapılan en büyük ve kapsamlı altyapı organizasyonlarından olan uluslararası “Grassroots” turnuvasına Lefke Futbol Akademisi de davet edildi. 27 – 30 Ocak tarihleri arasında Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek olan Lefke Futbol Akademisi’nde Hasan Olgu kafile başkanlığını yapacak. Kafilede antrenör Kazım İrdem ve 12 futbolcu yer alacak. Antalya Grassroots 2018 Futbol Turnuvası’nda yer alacak olan Lefke Futbol Akademisi U11 takımı, turnuvada Türkiye Süper Lig ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin(Feeynoord, CSKA Moskova, Bayer Urdingen, Sokol) altyapı takımları ile mücadele edecek. Turnuvaya 112 alt yapı takımı katılacak. Lefke Futbol Akademisi U11 Takımı, Ağustos’ta Ankara’da düzenlenen “Ankara Cup 2017” kupasında şampiyon olmuştu.