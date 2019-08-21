Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30’da başlayacak. KTFF, yaptığı açıklamada fikstür çekiminde her kulübün en az birer temsilci göndermesini istedi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig ve 1. Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekiliyor.
Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30’da başlayacak. KTFF, yaptığı açıklamada fikstür çekiminde her kulübün en az birer temsilci göndermesini istedi.