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Kura günü

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig ve 1. Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekiliyor.

Kura günü
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Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30’da başlayacak. KTFF, yaptığı açıklamada fikstür çekiminde her kulübün en az birer temsilci göndermesini istedi.

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