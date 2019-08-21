Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig ve 1. Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekiliyor.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30’da başlayacak. KTFF, yaptığı açıklamada fikstür çekiminde her kulübün en az birer temsilci göndermesini istedi.