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Kupada program açıklandı

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Kupada program açıklandı
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ikinci tur maç programı açıklandı. Maçlar 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak. Yenicami ile Doğan Türk Birliği 7 Şubat Çarşamba, Binatlı ile GAÜ-Çetinkaya ise 8 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası

7 Şubat Çarşamba

Saat 14.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Lefke

Saat 14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Hamitköy

Saat 14.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Dumlupınar

Saat 14.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Türk Ocağı

Saat 14.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Ozanköy

Saat 14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit Alsancak Yeşilova-Yalova

Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Doğan Türk Birliği

8 Şubat Perşembe:

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya

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