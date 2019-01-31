Kupa cezalılarının, cezalıları açıklandı

Disiplin Kurulu Kıbrıs Kupası 1.tur maçlarının ardından verilen cezaları açıklarken, futbolcuların yanı sıra yönetici, antrenör ve personel de ceza aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Ocak 2019 tarihinde oynanan Kıbrıs Kupası 1.tur ve U17 Yarı Final 2. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 4 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 2 yönetici/antrenör/personel ceza aldı.

26 Ocak 2019 - 27 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan Kıbrıs Kupası 1.tur ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: