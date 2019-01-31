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Kupa cezalılarının, cezalıları açıklandı

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Disiplin Kurulu Kıbrıs Kupası 1.tur maçlarının ardından verilen cezaları açıklarken, futbolcuların yanı sıra yönetici, antrenör ve personel de ceza aldı

Kupa cezalılarının, cezalıları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Ocak 2019 tarihinde oynanan Kıbrıs Kupası 1.tur  ve U17 Yarı Final 2. maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 4 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 2 yönetici/antrenör/personel ceza aldı.

26 Ocak 2019 - 27 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan Kıbrıs Kupası 1.tur ve U17 Ligi maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:                                                          

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

YENİCAMİ

BARIŞ KAYA

1 MAÇ

ÇETİNKAYA

CENK YILMAZ

1 MAÇ

L. GENÇLER BİRLİĞİ

ELVIS SAKYI

1 MAÇ

YALOVA

KIVANÇ DEMİRCİOĞLU

1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI

TAKIM

ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL

CEZA

CİHANGİR

ÖZALP SARICAOĞLU

1 MAÇ

KARŞIYAKA

ORÇUN VOLKAN

1 MAÇ
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