Kupa babaya gitti

K-PET Birinci Lig play off maçları sonunda Süper Lige yükselen Girne Halk Evi’nde, başarının mutluluğu devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Özarabacı, futbolcular, yöneticiler Ümit Aktül ve Bülent Erciyas, şampiyonluk kupasını dün hastanede tedavi gören başkan Kayhan Hürdeniz’in babası Süleyman Hürdeniz’e götürdüler. Kalp ameliyatı olan Süleyman Hürdeniz, böylelikle başarının mutluluğunu, hasta yatağında yaşamış oldu.
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