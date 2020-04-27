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Kulüpler maaşları ödemekten kaçınma hedefinde

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Kıbrıs Futbolcular Birliği, Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek takımların futbolculara maaşlarını ödemekten kaçınmak için hükümete ligleri başlatmaması yönünde baskı yaptığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı

Kulüpler maaşları ödemekten kaçınma hedefinde

Güney Kıbrıs’ta koronadan dolayı süresiz ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı tartışma konusuyken, Kıbrıs Futbolcular Birliği, Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek takımların futbolculara maaşlarını ödemekten kaçınmak için hükümete ligleri başlatmaması yönünde baskı yaptığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

MAAŞ ÖDEMEK İSTEMİYORLAR
Kıbrıs Futbolcular Birliği, Anastasiadis’e gönderdiği mektupta kulüplerin maaş ödemek istemediğini ve bu nedenle hükümete liglerin başlamaması için baskı yaptıklarını ifade etti. Kulüplerin, liglerin başlamaması yönündeki bu isteklerini kurnazca sağlık nedenine bağlamak istediklerini dile getiren Futbolcular Birliği, esas amacın ekonomik yükümlülüklerden kaçınmak olduğunu vurguladı ve kulüplerin, geçici olarak alınan süresiz ertelemeyi kesin karar olarak göstermek istediklerinin altını çizdi.

KOUSİSOS: “BASKI YOK           “

Futbolcular Birliği’nin bu iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios, hükümete herhangi bir baskı yapılmadığını, KOP ile istişare halinde gerekli önlemleri aldıklarını ve konuya tamamen şeffaf yaklaştıklarını ifade etti.

Liglerin başlayıp başlamayacağına politikacıların değil, epidemiyolojik duruma göre  bilim ve sağlık kurullarının görüşleri doğrultusunda karar verileceğini belirtti.Kousios, belirli kurallara uymak kaydıyla antrenmanların ise başlayabileceğini söyledi.

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