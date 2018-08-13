Kulüpler Birliği'nde kurullar belirlendi

Futbol Kulüpler Birliği'nde geçtiğimiz gün başkanlığa seçilen Hüseyin Özen Yılmaz, yönetim kurulunu ve diğer kurullarını açıkladı.
Yapılan Olağan genel kurul sonucunda Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma (Başkanlar) Kurulu da belirlendi.
Futbol Kulüpler Birliği'nin kurulları şu şekilde:
Yönetim Kurulu
Hüseyin Yılmaz (Başkan)
Çağrı Aktuğ (Mağusa Türk Gücü)
Hasan Besim (Bostancı Bağcıl)
İlker Züğürt (L. Gençler Birliği)
Ömer Arabacıoğlu (Gönyeli)
Redif Nurel (Merit Alsancak Yeşilova)
Evren Mannaş (Hamitköy)
Disiplin Kurulu
Aytaç Karavezirler (Cihangir)
Ömür Devecioğlu (Mesarya)
Umut Bahadır (Esentepe)
Denetleme Kurulu
Sami Otçuoğlu (Ozanköy)
Mehmet Karaşahin (Yeniboğaziçi)
Erhan Arıkan (Baf Ülkü Yurdu)
Yedek Üye: Emirali Öztüccar (Değirmenlik)
Danışma (Başkanlar) Kurulu
Arslan Bıçaklı
Özel Tahsin
Kemal Köseoğlu
Yedek Üye: Yurdaer Garip