Kulüpler Birliği'nde kurullar belirlendi

Futbol Kulüpler Birliği'nde geçtiğimiz gün başkanlığa seçilen Hüseyin Özen Yılmaz, yönetim kurulunu ve diğer kurullarını açıkladı.

Yapılan Olağan genel kurul sonucunda Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma (Başkanlar) Kurulu da belirlendi.

Futbol Kulüpler Birliği'nin kurulları şu şekilde:

Yönetim Kurulu

Hüseyin Yılmaz (Başkan)

Çağrı Aktuğ (Mağusa Türk Gücü)

Hasan Besim (Bostancı Bağcıl)

İlker Züğürt (L. Gençler Birliği)

Ömer Arabacıoğlu (Gönyeli)

Redif Nurel (Merit Alsancak Yeşilova)

Evren Mannaş (Hamitköy)

Disiplin Kurulu

Aytaç Karavezirler (Cihangir)

Ömür Devecioğlu (Mesarya)

Umut Bahadır (Esentepe)

Denetleme Kurulu

Sami Otçuoğlu (Ozanköy)

Mehmet Karaşahin (Yeniboğaziçi)

Erhan Arıkan (Baf Ülkü Yurdu)

Yedek Üye: Emirali Öztüccar (Değirmenlik)

Danışma (Başkanlar) Kurulu

Arslan Bıçaklı

Özel Tahsin

Kemal Köseoğlu

Yedek Üye: Yurdaer Garip