KTFF, yabancı futbolculara yönelik kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, yaptığı toplantıda yabancı futbolculara yönelik önemli kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) dün yaptığı toplantıda önemli kararlar alırken, yabancı futbolcu transferinin süresini uzattı.

Yabancı futbolcuların durumlarına yönelik kararların dikkat çektiği kararlar şöyle:

“K-Pet Süper Lig ve 1. Lig 14. ve 15. hafta maçları ile BTM 1. Lig 1. hafta maçlarının tescil edildi.

2017-2018 futbol sezonu ara transferi için önceden 22 Ocak 2018 olarak açıklanan yabancı futbolcu transferinin (yerli futbolcu kiralık 22 Ocak 2018 de sona erecek) 5 Şubat 2018 tarihi, saat 17.00'a kadar uzatılmasına, yine tüm takımlarımızın kadro bildirimini 23 Ocak 2018 tarihi, saat 17.00'a kadar Genel Sekreterliğe ulaştırması kararlaştırıldı.

Tüm kulüplerde olan yabancı uyruklu futbolcuların yasal olarak yapılması gereken oturma izinlerinin 29 Ocak 2018, saat 17.00'a kadar Genel Sekreterliğe teslim edilmesine, edilmemesi halinde ilgili futbolcuların lisanslarının iptal edileceğinin tüm kulüplere duyurulması kararlaştırıldı.

2018-2019 futbol sezonunda K-Pet Süper Liginde bulunan kulüplerimizin sadece 3 profesyonel yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirme ve/veya bildirim yapabilmeleri hakkı olacağı, bildirim yaptığı futbolcuların dışında ülkeye getirdikleri futbolcuların herhangi bir bedel olmaksızın serbest futbolcu addolunacağının ilgili kulüplere duyurulmasına;