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KTFF heyeti, TFF gecesine katılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2 yıl sonra görüşme gerçekleştirecek. TFF, KTFF’nu bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “TFF Futbolun Süperleri” Gala Gecesi’ne katılacak

KTFF heyeti, TFF gecesine katılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibi bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Futbolun Süperleri” Gala Gecesi’ne davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2 yıl sonra görüşme gerçekleştirecek. TFF başkanı Yıldırım Demirören ile KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, son olarak 13 Ekim 2016’da bir araya gelmişlerdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Bein Sports’un işbirliğinde organize edilecek geceye Hasan  Sertoğlu’nun yanı sıra; KTFF 1. Başkanvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ve Genel Sekreter Av. Enver Baturalp da katılacak. 12 Eylül Çarşamba gecesi düzenlenecek ödül töreninde uluslararası alanda futbol dünyasının önemli isimleri yer alacak. 

Gecede 2017-2018 Türkiye Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun başarılı isimleri ödüllendirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Spor Toto Süper Lig’in yayıncı kuruluşu Digiturk, “Futbolun Süperleri” ödül törenine ev sahipliği yapacak. 

Türkiye’nin UEFA EURO 2024 ev sahipliğinin açıklanmasından kısa süre önce gerçekleşecek bu gala gecesinde, ev sahipliği için de iyi bir tanıtım şansı olacak.

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