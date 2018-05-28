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KTFF bıçaklamaları kınadı

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KTFF bıçaklamaları kınadı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Pınarbaşı ile Dikmengücü arasında yapılan BTM 2. Ligi 5. Grup maçında taraftarların yaptığı olayları ve bıçaklamaları kınarken, federasyon nezdinde gereğini yapacağını açıkladı. KTFF, maçlarını sağduyulu bir şekilde tamamlayan takımlara ve olayları önleme için yoğun çaba gösteren görevli polislere ise teşekkür etti. 

BTM’de olay çok 

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, Pınarbaşı ile Dikmengücü arasında yapılan BTM 2. Ligi 5. Grup maçının ilk yarısında ortaya çıkan saha olaylarından dolayı her iki takımı da Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aynı maçta, Pınarbaşı başkanı, Kemal Hacıyarım, Dikmengücü taraftarlarına yönelik saldırı ve darp fiilleri ile karıştığı kavgadan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Gayretköy Gazi ile Sadrazamköy arasında yapılan BTM 2. Ligi 6. Grup maçında, Sadrazamköy futbolcusu Mehmet Türüt, hakeme yönelik yaptığı kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehditten dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

 Türkmenköy Aydın ile Kırıkkale arasında yapılan BTM 2. Ligi 3. Grup maçında, Kırıkkale futbolcusu Oğuzhan Duran, Türkmenköy Aydın taraftarlarına yönelik küfürlü hareketlerinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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