KTFF, Avrupa arenasında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, yeni üye olduğu Avrupa Futsal Federasyonu’nun düzenlediği Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılıyor. KTFF’yi şampiyonada DAÜ Futsal Takımı temsil edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, Hasan Sertoğlu’nun başkanlığı süresince dış temas için yaptığı girişimler sonuç vermeye başladı.

Avrupa Futsal Federasyonu’na üye olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bu kurumun düzenleyeceği Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılıyor. Konu ile ilgili olarak Orçun Kamalı’nın başkanlığa vekalet ettiği KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

“KTFF olarak, yeni üyesi olduğumuz Avrupa Futsal Federasyonu’nun düzenlediği Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılıyoruz.

Avrupa Futsal Birliğinin (AMF) 04-08 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’na, ülkemizi temsilen Doğu Akdeniz Üniversitesi Futsal Takımı katılıyor. Üniversiteler arası yapılan Futsal Turnuvası şampiyonu olan DAÜ Futsal Takımı’nın, ülkemizi temsilen katılacağı şampiyonaya İtalya, İspanya, Rusya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden katılacak toplam sekiz takım yer alacak.

İlk maçını İtalyan temsilcisi ASD Dejay Novara takımıyla yapacak olan temsilcimiz 03 Temmuz 2018’de ülkeden ayrılacaktır.”