Kritik maçlar Eran ve Özpaşa’nın

K-Pet Süper Ligde 19. hafta Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ta oynanacak Çetinkaya – Göçmenköy maçıyla başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, haftanın kritik maçlarından Gönyeli – Düzkaya maçına Osman Özpaşa’yı, Hamitköy – Gençlik Gücü maçına, Kerem Eran’ı atadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 19. Hafta 14 Şubat Cuma akşamı oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da Sevgililer Günü olan günde futbol emekçilerine ve futbol severlere jest yaparak Atatürk Stadında saat 19:00’da başlaması gereken Çetinkaya – Göçmenköy, maçının başlama saatini 17:30’a almıştı.

K-PET Süper Ligde 19. Hafta programı şöyle:

14 Şubat Cuma, Saat 17:30

Çetinkaya – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Baf Ülkü Yurdu – MTG, Üner Berkalp Stadı, FehimDayı

Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli – Düzkaya, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa

Yeşilova – Cihangir, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran