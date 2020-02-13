Kritik maçlar Eran ve Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 19. Hafta 14 Şubat Cuma akşamı oynanacak.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da Sevgililer Günü olan günde futbol emekçilerine ve futbol severlere jest yaparak Atatürk Stadında saat 19:00’da başlaması gereken Çetinkaya – Göçmenköy, maçının başlama saatini 17:30’a almıştı.
K-PET Süper Ligde 19. Hafta programı şöyle:
14 Şubat Cuma, Saat 17:30
Çetinkaya – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Baf Ülkü Yurdu – MTG, Üner Berkalp Stadı, FehimDayı
Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gönyeli – Düzkaya, Gönyeli Stadı, Osman Özpaşa
Yeşilova – Cihangir, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran