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Kritik derbi Maraş’ın

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Maraş ile Çanakkale arasında oynanan ve ligin alt sıralarını ilgilendiren kritik Mağusa derbisinde gülen taraf ev sahibi Maraş oldu

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Kritik derbi Maraş’ın
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K-PET Birinci Ligde Maraş ile Çanakkale arasında oynanan kritik Mağusa derbisinde gülen taraf ev sahibi Maraş oldu.

Maraş Stadında iyi sayıda seyirci önünde oynanan ve Mehmet Sezener’in yönettiği maç zaman zaman gergin geçerken, Maraş’tan Salih ile Çanakkale’den Yunus kırmızı kart gördüler.

Bu devrede Maraş Mustafa Köleli ile 1-0 öne geçerken, devrenin skorunu belirleyen golü Uvanç attı. 1-1

İkinci devre tamamen Maraş üstünlüğünde geçerken, Eren, Gökhan Saviola ve Ali Çil ile maçı 4-1 kazanan kırmızı beyazlılar, play out hattında tırmanmaya devam etti. Düşüşü süren Çanakkale ise direk düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

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