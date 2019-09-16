Kontrollü oyun, gol getirmedi

K-PET Birinci Ligin şampiyonluk adayı 2 takımı arasında dün akşam Mete Adanır Stadında oynanan ilk haftanın kapanış mücadelesi başladığı gibi golsüz sona erdi. Evren Karademir'in yönettiği ve oldukça yavan ve düşük tempoda oynanan maçta, gol pozisyonu dahi çok az olurken maç 0-0 tamamlandı. Her 2 ekibin de ilk maçlarında kontrollü oyunu tercih etmeleri sonucu tatsız bir futbol ortaya çıktı.

K-PET Birinci Ligin şampiyonluk adayı 2 takımı arasında dün akşam Mete Adanır Stadında oynanan ilk haftanın kapanış mücadelesi başladığı gibi golsüz sona erdi. Evren Karademir'in yönettiği ve oldukça yavan ve düşük tempoda oynanan maçta, gol pozisyonu dahi çok az olurken maç 0-0 tamamlandı. Her 2 ekibin de ilk maçlarında kontrollü oyunu tercih etmeleri sonucu tatsız bir futbol ortaya çıktı. Dk. 21: M. Ali Uçar uzun bir taç atışı kullandı, Mustafa yaşınses vurdu, topu dışarı attı. Dk. 24: kaleye gelen topu kaleci Türkan yumrukla uzaklaştırmak istedi, dönen topa Cemal vurdu, Dumlupınar savunması topu uzaklaştırdı. Dk. 45: Ali Akdeniz’in uzaktan vurduğu sert şutu kaleci Türkan köşeden kornere çıkarınca devre 0-0 sona erdi. İkinci devrede her 2 ekip de oyuncu değişiklikleri yaptı. GHE’nde Dk. 46 Yiğitcan çıktı, Ahmet Saygı girdi. Dk. 78 Cemal çıktı, Bekir girdi. Dk. 85 Mustafa Yaşınses çıktı, Saydam girdi. Dumlupınar’da: Dk: 64 Burak Karabacak çıktı, Berke girdi. Dk. 70 İltaç çıktı, Hikmet girdi. Dk. 48: Ahmet Saygı pasını Mustafa Yaşınses’e verdi, onun yavaş vuruşu kaleci Türkan’ın ellerinde kaldı. Dk. 76: Mustafa Kabira soldan Dumlupınar kalesine indi, savunmadan kurtuldu, pasını Ahmet’e verdi, Ahmet savunmanın arasından vuramadı. Dk. 88: Ferdi’nin pası ile buluşan Burak Sarıkaya soldan sıfırdan kale içine topu gönderdi, kaleci Athos bu topu kontrol etti. (Foto: Özgür GÖKSEL)