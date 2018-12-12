Koltuğun yeni sahibi Hamitköy

K-Pet Birinci Lig’de 12. hafta maçları sonunda liderlik koltuğu yine el değiştirirken, Göçmenköy'ün puan kaybetmesini değerlendiren Hamitköy, yeniden liderliğe yükseldi

Göçmenköy ikinciliğe gerilerken, maçlarını kazanan Yalova, Düzkaya ve Akova, küçük puan farklarıyla ilk 2 takımı takiplerini sürdürdüler

Ligin düşme hattında ise Değirmenlik 12. haftayı da puansız kapatırken, liglerin tek puansız takımı olmaya devam ederken, düşme hattındaki diğer takım Maraş da mağlup oldu

Tehlikeli bölgede Dumlupınar 8 hafta sonra 3 puanla tanışarak alt sıralardan uzaklaşma adına umutlanırken, Yeni Boğaziçi'nin de üzerine çıktı

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Akova’dan İrfan 14 golle önde giderken onu, Hamitköylüler 13 gollü Toykan ile 12 gollü Muhammet takip ediyorlar. Akova’dan Cemil’in ise 11 golü bulunuyor

Haftanın Takımı: Dumlupınar

Tehlikeli bölgede Dumlupınar, birebir rakibi Yeni Boğaziçi'ni deplasmanda yenerek 8 hafta sonra 3 puanla tanışırken, alt sıralardan uzaklaşma adına umutlanıp, Yeni Boğaziçi'nin de üzerine çıktı

Haftanın Futbolcusu: Justice (Bostancı Bağcıl)

Kaliteli kadrosunun meyvelerini toplamaya başlayan Bostancı Bağcıl, Değirmenlik’i mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini alırken, Justice hat trick yaparak galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Hamitköy, zorlu Doğancı deplasmanından galibiyetle dönerek yeniden liderliğe yükselirken, özellikle devre arasındaki müdahalesiyle oyuncularını hırslandıran Ahmet Sakallı, kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Göçmenköy – Mesarya)

Zekai Töre göze hoş gelen, çekişmeli bir maçın oynandığı Göçmenköy – Mesarya maçındaki yönetimi ile 2 taraftan da beğeni alırken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Ahmet Arafat (Mesarya)

Eray (Dumlupınar)

Emre (Mormenekşe)

Muhammet (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Hamit (MM)

Ahmet Zaifoğlu (BB)

İsmail Tırlık (Dumlupınar)

Çağan (Yalova)

Salih (Hamitköy)

Berhan (Akova)

Micheal (Hamitköy)

Bilal (Düzkaya)

Tahsin (Dumlupınar)

Sergülen (Yalova)

İrfan (Akova)

K-Pet Birinci Lig 12. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Akova Vuda – Ozanköy 3 – 0

Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar 0 – 1

Düzkaya – Karşıyaka 2 – 1

Mormenekşe - Maraş 4 – 0

Doğancı – Hamitköy 0 – 2

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik 3 – 0

Göçmenköy - Mesarya 1 – 1

Çanakkale - Yalova 0 – 1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programıı şöyle:

15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Çanakkale

Değirmenlik – Mormenekşe

Maraş – Hamitköy

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi

16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00

Yalova – Düzkaya

Göçmenköy – Doğancı

Mesarya – Akova

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl