Koltuğa garga pençesi

Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında ilk devre boyunca süren liderlik yarışında önde çıkan Mağusa Türk Gücü oldu. Sarı yeşilliler, Canbulat Stadı’nın yenilenen zemininde oynadıkları Küçük Kaymaklı maçını farklı kazanarak devreyi lider bitirdiler

K-PET Süper Lig’de Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında ilk devre boyunca süren liderlik yarışında önde çıkan Mağusa Türk Gücü oldu. Sarı yeşilliler, Canbulat Stadı’nın yenilenen zemininde oynadıkları Küçük Kaymaklı maçını 6-1 gibi farklı kazanarak 35 puanla, Yenicami’nin 2 puan önünde devreyi lider bitirdiler.

Doğan Türk Birliği’nin üçüncü bitirdiği devreyi, Lefke’yi 2-0 mağlup eden Cihangir, dördüncü tamamladı. Gönyeli, Gençlik Gücü deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyetle devreyi 5. tamamlarken, 24’er puanlı takımlardan Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya, 6., 7. ve 8. sıralarda yer aldılar. 23 puanla Yeşilova devreyi 9. tamamlarken, Lefke onuncu oldu. Play out hattının ilk basamağında Gençlik Gücü, 11. sırada yer alırken, Girne Halk Evi ile 1-1 berabere kalan Binatlı 12., Küçük Kaymaklı ise 13. sırada devreyi tamamladılar. Esentepe deplasmanında 3-2’lik hayati bir galibiyet alan Gençler Birliği, Play out hattının son basamağında yer aldı. Düşme hattında ise Girne Halk Evi ve sonuncu Esentepe yer aldılar.

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 14 golle devreyi önde kapatırken, John Okoli 11, Joseph ile Peter Ebi ise 10'ar golle Ebuka'yı takip ettiler.

Haftanın Takımı: Gönyeli

Gönyeli, Gençlik Gücü deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak, sorunlu geçirdiği ilk devreyi üst sıralarda tamamlamayı başardı

Haftanın Yıldızı: Yasin Kurt (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü'nün kaptanı Yasin Kurt, Küçük Kaymaklı karşısında 3 gol ve 2 asist ile oynayarak farklı galibiyetin mimarı olurken, takımının liderliğe yükselmesini de sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Salih Sakallı (Gençler Birliği)

Salih Sakallı, göreve geldikten sonra Gençler Birliği'ni toparlarken, bire bir rakipleri olan Esentepe deplasmanına da takımını iyi hazırlayarak, takımının kritik 3 puanı almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (GHE - Binatlı)

Emre Öztaşlı alt sıraları yakından ilgilendiren GHE - Binatlı maçında başarılı bir yönetim sergilerken, sarı kartlarını yerinde kullanıp, kırmızı kartını da doğru çıkardı

Haftanın Kare Ası

İrfan (TOL)

Nurettin (Cihangir)

Aydın (DTB)

İbrahim Köse (GB)

Haftanın On Biri

Ali (GB)

Menteş (Gönyeli)

Mejdi (MAY)

Serhan (DTB)

Salih (Cihangir)

Makoun (MAY)

Hasan Sarıoğlu (GB)

İbrahim Çıdamlı (DTB)

Dinopeter (MTG)

Okoli (Gönyeli)

Burak (MAY)

K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami – Türk Ocağı 0 – 0

DTB – Çetinkaya 2 – 1

BÜY - Merit A. Yeşilova 0 – 1

MTG - Küçük Kaymaklı 6 – 1

Esentepe - Gençler Birliği 2 – 3

Girne Halk Evi – Binatlı 1 – 1

Cihangir – Lefke 2 – 0

Gençlik Gücü – Gönyeli 1 – 2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu