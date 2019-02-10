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Kırmızı Grupta zirve sallandı

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Kırmızı Grupta zirve sallandı
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ikinci devrenin ilk haftasında alınan sonuçlardan sonra zirve adeta sallanırken ilk 4 sıradaki takımların sıralamadaki yerleri değişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gaziköy – Dipkarpaz: 2-5

Dörtyol – Görneç: 5-1

Vadili - Mehmetçik, 2-1

Serdarlı - Geçitkale,  2-2

BTM 1. Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

VADİLİ TÇB SK

9

7

1

1

21

6

15

22

2.

DÖRTYOL SK

9

6

2

1

25

7

18

20

3.

GÖRNEÇ KSK

9

6

2

1

25

10

15

20

4.

TÜRKMENKÖY ASK

8

6

0

2

14

10

4

18

5.

GEÇİTKALE GSK

9

3

1

5

12

14

-2

10

6.

DİPKARPAZ TSK

9

2

2

5

11

15

-4

8

7.

MEHMETÇİK TÇB

9

2

1

6

15

19

-4

7

8.

SERDARLI GB

9

2

1

6

13

19

-6

7

9.

GAZİKÖY SK

9

1

0

8

8

44

-36

3
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