Kırmızı Grupta zirve sallandı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ikinci devrenin ilk haftasında alınan sonuçlardan sonra zirve adeta sallanırken ilk 4 sıradaki takımların sıralamadaki yerleri değişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Gaziköy – Dipkarpaz: 2-5
Dörtyol – Görneç: 5-1
Vadili - Mehmetçik, 2-1
Serdarlı - Geçitkale, 2-2
BTM 1. Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
9
|
7
|
1
|
1
|
21
|
6
|
15
|
22
|
2.
|
9
|
6
|
2
|
1
|
25
|
7
|
18
|
20
|
3.
|
9
|
6
|
2
|
1
|
25
|
10
|
15
|
20
|
4.
|
8
|
6
|
0
|
2
|
14
|
10
|
4
|
18
|
5.
|
9
|
3
|
1
|
5
|
12
|
14
|
-2
|
10
|
6.
|
9
|
2
|
2
|
5
|
11
|
15
|
-4
|
8
|
7.
|
9
|
2
|
1
|
6
|
15
|
19
|
-4
|
7
|
8.
|
9
|
2
|
1
|
6
|
13
|
19
|
-6
|
7
|
9.
|
9
|
1
|
0
|
8
|
8
|
44
|
-36
|
3