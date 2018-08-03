Kıbrıs kulüpleri tur atladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında, 3. ön eleme turuna yükselen 44 takım belli oldu. Beşiktaş’ın tur atladığı ön elemelerde mücadele eden 3 Kıbrıs takımı, AEK Larnaka, APOEL ve Apollon, tur atladılar.