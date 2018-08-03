banner107
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
14 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
52 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
21 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
94 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
22 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
219 0
17 0
banner82
banner147

Kıbrıs kulüpleri tur atladı

banner27

Kıbrıs kulüpleri tur atladı
banner137

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında, 3. ön eleme turuna yükselen 44 takım belli oldu. Beşiktaş’ın tur atladığı ön elemelerde mücadele eden 3 Kıbrıs takımı, AEK Larnaka, APOEL ve Apollon, tur atladılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.