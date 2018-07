Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı

Kenan Özer, tatil için bulunduğu Kıbrıs 'ta bireysel antrenmanlarını TRX koçu Mustafa Sakallı eşliğinde yaparak yeni sezon öncesi güç depoladı

Ankaragücü forması altında yeni sezonda Türkiye Süper Lig'de mücadele edecek olan temsilcimiz Kenan Özer, tatil için bulunduğu Kıbrıs 'ta bireysel antrenmanlarını TRX koçu Mustafa Sakallı eşliğinde yaptı.

Mustafa Sakallı, Kenan ile yaptığı antrenmanlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Geçtiğimiz günlerde bu yıl Türkiye Süper Ligi'nde yer alacak olan Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer'le onu sezon öncesine hazırlamak için bire bir çalışma fırsatı buldum. Her gün yaptığımız antrenmanlarda onun ne kadar kararlı, tutkulu ve disiplinli olduğunu gördüm. Böyle istekli sporcularla çalışmak her eğitmenin rüyasıdır. İlk adımlarını beraber çıktığımız bu uzun yolda umarım her şey gönlünce olur. İnşallah Kenan için sakatlıksız başarılı bir sezon olur. Bol şans Kenan Özer."