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Kemaneciler de Maraş antrenmanında

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Kemaneciler de Maraş antrenmanında
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Maraş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, takıma takviyelere de devam ediyor.

Doğan Gözütok, Hasan Büke, Mehmet Küçükkutlu, Hakan Borataş, Hasan Parlan, kaleci Yılmaz Mert ve kaleci Fatih Şimşek’i kadrosuna katan Maraş, komşusu Çanakkale'den tecrübeli futbolcu Salih Kemaneciler ile de anlaştı. Yeni sezonda Maraş forması giyecek olan Salih Kemaneciler, geçtiğimiz sezon Maraş’ın komşusu Çanakkale'de birlikte forma giydiği Fatih Şimşek ile birlikte Maraş antrenmanına çıktı.

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