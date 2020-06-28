Kayserispor'a altın değerinde 3 puan

Süper Lig'de zirve için yarışan Demir Grup Sivasspor, 29. hafta maçında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilerek, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar, 83. dakikada penaltıdan Mensah attı.

Demir Grup Sivasspor'da 11. dakikada Mert Hakan Yandaş, penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor, 53 puanda kalırken zirve yarışında ağır bir yara aldı. Hes Kablo Kayserispor ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılırken (28 puan) kümede kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.