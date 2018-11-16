K-PET Süper Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve sezonun ilk galibiyetini, 8. Hafta Gençler Birliği’ne karşı son dakika golüyle alabilen Küçük Kaymaklı’ya taraftarı küstü.

Daha önce tribünleri dolduran ve futbolumuzun en coşkulu taraftar gruplarından olan Küçük Kaymaklı taraftarı, takımları için büyük önem taşıyan Gençler Birliği maçına ilgi göstermedi. Yaklaşık 50 kişinin izlediği maçta, tribünlerde yer alan taraftarların büyük çoğunluğu maçı sessizce takip ettiler. Küçük Kaymaklı’nın aldığı ilk galibiyet sonrasında, galibiyetlerini sürdürmesi halinde “Ultra Forest” grubunun da tribünlere dönmesi bekleniyor.