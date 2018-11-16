banner107
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
58 0
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
88 0
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
İngiliz hakeme ‘Taş, kağıt, makas’ cezası
41 0
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
22 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
299 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
33 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
167 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
50 0
banner82

Kaymaklı’ya taraftarı küstü

banner27

banner210
Kaymaklı’ya taraftarı küstü
banner192

K-PET Süper Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve sezonun ilk galibiyetini, 8. Hafta Gençler Birliği’ne karşı son dakika golüyle alabilen Küçük Kaymaklı’ya taraftarı küstü.

Daha önce tribünleri dolduran ve futbolumuzun en coşkulu taraftar gruplarından olan Küçük Kaymaklı taraftarı, takımları için büyük önem taşıyan Gençler Birliği maçına ilgi göstermedi. Yaklaşık 50 kişinin izlediği maçta, tribünlerde yer alan taraftarların büyük çoğunluğu maçı sessizce takip ettiler. Küçük Kaymaklı’nın aldığı ilk galibiyet sonrasında, galibiyetlerini sürdürmesi halinde “Ultra Forest” grubunun da tribünlere dönmesi bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.