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Kaymaklılılar kenetlendi

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Kaymaklılılar kenetlendi
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Küçük Kaymaklı yönetimi geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde camiayı bir araya getiren bir rakı gerçekleştirdi. Gecede Ercüment ve Işık’ın şarkıları ile coşan Kaymaklı sevdalılıları, kulübe de maddi katkıda bulundular. Gecede yapılan bağışlarda kulübe 110,000 TL katkı yapıldı. Geceye katılamamasına rağmen Erol Atakan 50,000 TL katkıda bulunarak gecenin en çok bağış yapan kişisi oldu. Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, gecenin ödülü olan çerçevelenmiş Küçük Kaymaklı formasını, Erol Atakan adına Erkan Sertoğlu’na verdi.

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