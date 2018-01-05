banner107
banner69
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
6 0
215 0
 
56 0
57 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
44 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
banner108

Kaymaklı‘da hareketli günler

banner27

Küçük Kaymaklı‘da hareketli günler devam ediyor. Kadro dışı bırakılan futbolculara yenilerinin eklendiği Küçük Kaymaklı, bugün hazırlık maçı oynayıp, Pazartesi günü kamp çalışması yapacak. Sakat futbolcuların ise tedavileri sürüyor

banner109
Kaymaklı‘da hareketli günler
banner87

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk hedefinde olan ancak ilk devrede istediği sonuçları alamayan Küçük Kaymaklı‘da hareketli günler devam ediyor.

Yaşinses kadro dışı

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Hasan Tosunoğlu, gazetemizde yayımlanan haberinde belirttiklerini uygulamaya koyarken, Musa, Remzi, Bahadır ve Çağrı’dan sonra Mustafa Yaşinses ile de yollar ayrıldı. İlk devrede bekleneni veremeyen Mustafa Yaşinses’e (Gabira) bu karar iletildi.

Adal sakat

Küçük Kaymaklı’nın önemli isimlerin Hüseyin Adal’ın sakatlığı devam ediyor. Alsancak Yeşilova maçında üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Adal’ın tedavisi sürerken, 1 hafta sonra takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hüseyin Adal, kupa maçında da oynayamayacak.

Pazartesi kamp var

Teknik direktör İltaç Karayel yönetiminde çalışmalarını sürdüren Küçük Kaymaklı, Pazartesi günü, Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de Cuma gününe kadar sürecek kamp gerçekleştirecek.

Küçük Kaymaklı kamp öncesinde ise bugün aralarında İranlı ve Afrikalı futbolcuların yer aldığı yabancı futbolcuları denemek için Cihangir Stadı’nda, Cihangir ile hazırlık maçı yapacak.

MTG, Uğur’u istiyor

Bu arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Mağusa Türk Gücü, eski futbolcusu Uğur’u, Küçük Kaymaklı’dan geri transfer etmek istiyor.

İlk devrede Küçük Kaymaklı’nın adeta her şeyi olan ve takımı sırtlayan Uğur konusunda iki kulübün başkanları arasında yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenilirken, maddi açıdan arada büyük fark olduğu bilgisi edinildi.

Aynı şekilde Binatlı’nın istediği Mehmet Kaygısız konusunda da yapılan görüşmede maddi açıdan anlaşılamadığı öğrenildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.