Küçük Kaymaklı‘da hareketli günler devam ediyor. Kadro dışı bırakılan futbolculara yenilerinin eklendiği Küçük Kaymaklı, bugün hazırlık maçı oynayıp, Pazartesi günü kamp çalışması yapacak. Sakat futbolcuların ise tedavileri sürüyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de şampiyonluk hedefinde olan ancak ilk devrede istediği sonuçları alamayan Küçük Kaymaklı‘da hareketli günler devam ediyor.

Yaşinses kadro dışı

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Hasan Tosunoğlu, gazetemizde yayımlanan haberinde belirttiklerini uygulamaya koyarken, Musa, Remzi, Bahadır ve Çağrı’dan sonra Mustafa Yaşinses ile de yollar ayrıldı. İlk devrede bekleneni veremeyen Mustafa Yaşinses’e (Gabira) bu karar iletildi.

Adal sakat

Küçük Kaymaklı’nın önemli isimlerin Hüseyin Adal’ın sakatlığı devam ediyor. Alsancak Yeşilova maçında üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Adal’ın tedavisi sürerken, 1 hafta sonra takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor. Hüseyin Adal, kupa maçında da oynayamayacak.

Pazartesi kamp var

Teknik direktör İltaç Karayel yönetiminde çalışmalarını sürdüren Küçük Kaymaklı, Pazartesi günü, Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de Cuma gününe kadar sürecek kamp gerçekleştirecek.

Küçük Kaymaklı kamp öncesinde ise bugün aralarında İranlı ve Afrikalı futbolcuların yer aldığı yabancı futbolcuları denemek için Cihangir Stadı’nda, Cihangir ile hazırlık maçı yapacak.

MTG, Uğur’u istiyor

Bu arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Mağusa Türk Gücü, eski futbolcusu Uğur’u, Küçük Kaymaklı’dan geri transfer etmek istiyor.

İlk devrede Küçük Kaymaklı’nın adeta her şeyi olan ve takımı sırtlayan Uğur konusunda iki kulübün başkanları arasında yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenilirken, maddi açıdan arada büyük fark olduğu bilgisi edinildi.

Aynı şekilde Binatlı’nın istediği Mehmet Kaygısız konusunda da yapılan görüşmede maddi açıdan anlaşılamadığı öğrenildi.