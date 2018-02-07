Kaymaklı zor da olsa turladı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Küçük Kaymaklı, cezası nedeniyle Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda konuk ettiği Ozanköy'ü zor da olsa 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Teknik direktör Mehmetali Özgürgün yönetiminde ilk maçına çıkan Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Uğur Gök, 42. dakikada Junior ve 60. dakikada Konan kaydetti. 3-0’dan maçı 3-2’ye getiren ve teknik direktör Mehmet Merteroğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Ozanköy'ün gollerini ise 62. dakikada Abia ve 71. dakikada Hüseyin Çakmak attı. Küçük Kaymaklı'da Bayram Anday, 63. dakikada kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.