Kaymaklı kötü oynayarak kazandı

Küçük Kaymaklı ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadele iyi futbol oynamamasına rağmen Küçük Kaymaklı kazandı. Mehmetali Özgürgün yönetiminde kazanan rakibine karşı Yeniboğaziçi özellikle 2. devrede daha iyi oynamasına rağmen gol pozisyonu üretemedi. Gueye ile tek gol bulan Yeniboğaziçi’ni sahada yöneten futbolcu Mehmet Çağakan maçta forma giymedi

Stad: Şehit Hüseyin Ruso Hakemler: Serkan Şimşek, Necmi Bulut, Emre Çelikdal, Timur Bodi K.Kaymaklı: Ali Duvarcı,Mehmet Kaygısız(Dk.31 Yağış Gencay(Dk.45 Tuğrul Çifcioğlu)), Uğur Gök, Turgut Kaan, Hüseyin Sadıklar, Konan A.H(Dk.90 Ahmet Aydoğdu), Franck, Sercan Çobanoğlu, Berkem Nurdal Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Ramadan Ağdaç, İsmail Tırlık, Haşim Girgin(Dk.73 Tugay Sezer), Burçin Kerimoğulları, Zübeyir Elmazoğlu(Dk.62 Ahmet Yalçın), Rüstem Özmusalar, Armond(Dk.85 Hüseyin Genel), Gueye, Keita, Hasan Aktaş K-Pet Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yeniboğaziçi, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın 3-1 üstünlüğünde sonuçlandı. Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Franck, 42. dakikada Konan ve 82. dakikda Uğur Gök kaydetti. Yeniboğaziçi'nin tek golünü ise 79. dakikada Ousmane attı. 35.DK: Sol taraftan gelişen atakta Ramadan’ın araya attığı topla çaprazda buluşan Armond’un vuruşu kaleciyi geçti ve kaleye yönelen topa kayarak çizgide müdahale eden Kaan, Yeniboğaziçi’nin öne geçmesini engelledi. 38.DK: K.Kaymaklı öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Yağış pasını Konan’a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 42.DK: Konan’ın ara pasında topla buluşan Uğur’un vuruşunda top savunmadan sekti ve Konan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 79.DK: Ramadan’ın ara pasında topla buluşan Gueye düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. 2-1 82.DK: Sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren Uğur yerden yaptığı vuruşla takımına iki farklı üstünlüğü getirdi. 3-1 Karşılaşmada başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı maçtan 3-1’lik sonuçla haftayı galibiyetle kapadı. Bu galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 31 yaparken, Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.

Foto: Necati Külahlılar