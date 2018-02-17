Kaymaklı kötü oynayarak kazandı

Stad: Şehit Hüseyin Ruso
Hakemler: Serkan Şimşek, Necmi Bulut, Emre Çelikdal, Timur Bodi
K.Kaymaklı: Ali Duvarcı,Mehmet Kaygısız(Dk.31 Yağış Gencay(Dk.45 Tuğrul Çifcioğlu)), Uğur Gök, Turgut Kaan, Hüseyin Sadıklar, Konan A.H(Dk.90 Ahmet Aydoğdu), Franck, Sercan Çobanoğlu, Berkem Nurdal
Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Ramadan Ağdaç, İsmail Tırlık, Haşim Girgin(Dk.73 Tugay Sezer), Burçin Kerimoğulları, Zübeyir Elmazoğlu(Dk.62 Ahmet Yalçın), Rüstem Özmusalar, Armond(Dk.85 Hüseyin Genel), Gueye, Keita, Hasan Aktaş
K-Pet Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Yeniboğaziçi, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Küçük Kaymaklı'nın 3-1 üstünlüğünde sonuçlandı.
Küçük Kaymaklı'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Franck, 42. dakikada Konan ve 82. dakikda Uğur Gök kaydetti. Yeniboğaziçi'nin tek golünü ise 79. dakikada Ousmane attı.
35.DK: Sol taraftan gelişen atakta Ramadan’ın araya attığı topla çaprazda buluşan Armond’un vuruşu kaleciyi geçti ve kaleye yönelen topa kayarak çizgide müdahale eden Kaan, Yeniboğaziçi’nin öne geçmesini engelledi.
38.DK: K.Kaymaklı öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Yağış pasını Konan’a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
42.DK: Konan’ın ara pasında topla buluşan Uğur’un vuruşunda top savunmadan sekti ve Konan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
79.DK: Ramadan’ın ara pasında topla buluşan Gueye düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. 2-1
82.DK: Sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren Uğur yerden yaptığı vuruşla takımına iki farklı üstünlüğü getirdi. 3-1
Karşılaşmada başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı maçtan 3-1’lik sonuçla haftayı galibiyetle kapadı. Bu galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 31 yaparken, Yeniboğaziçi 15 puanda kaldı.
Foto: Necati Külahlılar