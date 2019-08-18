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Kaymaklı futbolcularına teorik dersler

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Kaymaklı futbolcularına teorik dersler
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Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'nın yurt dışı kampı devam ediyor. Yeşil siyahlılar, Kartepe'deki kampta sisli ve yağmurlu havaya rağmen yoğun tempoda çalışıyorlar. Yeni sezonda genç Teknik Direktör Emre Perçinci ile başarı arayacak olan Küçük Kaymaklı, Haziran ayında başladığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü kampta teorik dersler de görüyor.

Yeşil siyahlılar, Emre Perçinci'nin yeni sezonda uygulanacak taktikle ilgileri anlattığı bilgileri can kulağı ile dinliyorlar. Küçük Kaymaklı, günde iki kez antrenman yaparken, 20 Ağustos günü adaya dönecek.

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Emre Perçinci, kamp boyunca günde çift idman yapıp, özellikle taktiksel yönde çalışmalara ağırlık verip oyun sistemini oturtmaya çalışıyor.

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