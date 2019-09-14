Kaymaklı fırsatı değerlendiremedi

Küçük Kaymaklı ve Gençlik Gücü arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Küçük Kaymaklı, maçı 9 kişi tamamlayan Gençlik Gücü karşısında galibiyeti koruyamayarak 1 puana razı oldu

Yer: Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Engin Akkagün

K.Kaymaklı: Efe, Hüseyin Adal, Yusuf, Talat, Osita, Asare (Dk.61 Muhammet),Taner, Okafor (Dk.78 Mehmet Koyuncu), Barkın (Dk.87 Mehmet Göçben), Berkem, Bahadır

Gençlik Gücü: Raif, Arif (Dk.46 Hüseyin Taşçı), Özgür( Dk. 85 Tayfun), Ahmet Can(Dk.53 Hüseyin Paşa), Mehmet Kaygısız, Uche, Emir, Sezgin, Idan, Prince, Aşkın

Kırmızı kart: Dk.51 Sezgin, Dk.79 Mehmet Kaygısız (Gençlik Gücü)

Goller: Dk. 64 Osita, Dk.82 Özgür

K-PET Süper Ligdeki 2 Başkent temsilcisi arasında oynanan maçta, Küçük Kaymaklı konuk ettiği rakibi Gençlik Gücü ile 1-1 berabere kaldı. Gençlik Gücü'nde Sezgin ve Mehmet Kaygısız kırmızı kart görerek takımlarını eksik bırakırken, Gençlik Gücü mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Küçük Kaymaklı'nın golü Osita'dan, Gençlik Gücü'nün golü ise Özgür'den geldi. Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında çıkan istenmeyen olayları güvenlik güçleri büyümeden önledi.

Mücadeleye iyi başlayan taraf K.Kaymaklı olsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince Gençlik Gücü oyunda dengeyi sağladı ve orta saha mücadelesine dönen ilk devre golsüz 0-0 tamamlandı.

İkinci devrede Kaymaklı rakip kaleye yüklenirken; Gençlik Gücü'nde Sezgin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin eksilmesiyle baskıyı artıran K.Kaymaklı, Osita ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Gençlik Gücü bu golün şokunu atlatamadan Mehmet Kaygısız'ında da kırmızı görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. K.Kaymaklı oyun temposunu artırmayınca Gençlik Gücü deneyimli golcüsü Özgür ile beraberliği yakalamayı başardı. 1-1

Mücadelenin son saniyesinde Kaymaklı savunmasının büyük hatasında Gençlik Gücü'nün yabancı futbolcuları anlaşmazlığa düşünce yeşil - beyazlılar galibiyet golünden olurlarken, maç 1-1 sona erdi.