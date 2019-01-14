Kaymaklı'da Merteroğlu – Perçinci dönemi

Küçük Kaymaklı'nın antrenörü Gönyeli'den ayrılan Emre Perçinci olurken, Mehmet Merteroğlu da takımın teknik direktörü olacak. Gönyeli teknik direktör ise Mustafa Özarabacı oldu

Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Lig ekibi Gönyeli'nin teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Emre Perçinci’nin yeni takımı belli oldu. Emre Perçinci, Süper Lig'de zor günler yaşayan ve play out hattında yer alan Küçük Kaymaklı'nın antrenörü olurken, Mehmet Merteroğlu da takımda teknik direktör olacak. Teknik heyette Arif Pınardan ile Cemil Murat da yer alacaklar.

Küçük Kaymaklı yönetimi ile anlaşan Emre Perçinci, dün takımına ilk antrenmanını da ekibiyle birlikte yaptırdı. Antrenmana yönetici Akay Aşina’da katılırken, izinli ve hasta futbolcular antrenmanda yer almadılar. Antrenmana 7 futbolcu katıldı.

Kulüp ile henüz anlaşma sağlayamayan Hüseyin Adal ve Bahadır Göçben ile yapılan görüşmeler olumlu sürerken, Taner Bingöllü ile sıkıntılar henüz aşılamadı. Taner ile Gençlik Gücü’nün ilgilendiği öğrenildi.