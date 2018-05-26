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Kaygısız, bıçak altına yatıyor

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Alt yapısından yetiştiği Küçük Kaymaklı’dan ayrılan Mehmet Kaygısız, yeni sezon hazırlıklarına sorunsuz başlamak için Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde diz ameliyatı olacak

Kaygısız, bıçak altına yatıyor
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Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’nın serbest transfer hakkı bulunan futbolcusu Mehmet Kaygısız, Gençlik Gücü ile anlaşmış ve GG kulüp başkanı Suma Zafer, antrenör Niyazi Göksun ve yönetici Erol Ataöğün’ün bulunduğu ortamda yeşil beyazlı formayı giymişti.

Alt yapısından yetiştiği Küçük Kaymaklı’dan ayrılan Mehmet Kaygısız, yeni sezon hazırlıklarına sorunsuz başlamak için Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde diz ameliyatı olacak. Ameliyat sonrasında ayağını güçlendirecek olan Mehmet Kaygısız, sezon öncesi hazırlıklarına yetişmeyi hedefliyor.

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