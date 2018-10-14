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Kartal yüksek uçuyor

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Süper Lig’in zirvesinde yer alan Yenicami, konuk ettiği Esentepe’yi golcüleri John Ebuka ve Mehmet Altın’ın golleri ile 3-1 mağlup ederek dördüncü haftayı da kayıpsız geçti

Kartal yüksek uçuyor
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Turgay Misk, Ferhat Tuna, Necmi Bulut

YENİCAMİ: Ercan, Farouk, Oshobe, Emin, Hasan(DK 62 Ali), Hüseyin Sadıklar, Ünal, Mehmet Altın, Zihni(DK 71 Esin), Tansel(DK 81 Yasin), Ebuka

ESENTEPE: Ali, Moıse, Odı, Sane, Ahmet Karal, Mahmut(DK 42 Ediz), Uğurcan, Yakup, Kaan(DK 71 Mahmut), Muhammet Ali(DK 84 Mehmet Çil), Salih.

GOLLER: DK 16 Mehmet Altın, DK 26, 90+2 John Ebuka(Yenicami). DK 33 Odı(Esentepe).

K-Pet Süper Ligi’nin 4. haftasında ligin zirvesindeki Yenicami, ligin yeni ekibi Esentepe karşısında zorlansa da sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak serisine devam etti.

15.DK: Gelişen Yenicami atağında ceza alanı dışından Tansel’in vuruşu yandan auta gitti.

16.DK: Yenicami kontra atağında Hasan’ın savunma arkasına attığı topta Mehmet Altın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçirdi.1-0

26.DK: Esentepe savunmasının hatasını iyi değerlendiren John Ebuka farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0

33.DK: Esentepe takımının kullandığı köşe vuruşunda Yenicami ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Odı yaptığı vuruş sonrası farkı bire indirdi.2-1

58.DK: Yenicami kontra atağında Ünal’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Ali Karal ayakları ile önledi.

59.DK: Bir başka Yenicami kontra atağında yine Ünal’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Ali Karal bir kez daha ayakları ile önlemeyi başardı.

68.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında John Ebuka’nın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ali yatarak kontrol etti.

72.DK: Gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın’ın ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş direğin dibinden auta gitti.

73.DK: Sağ kanattan gelişen Esentepe kontra atağında Ahmet Karal’ın ortasında ceza alanı içerisinde boş pozisyonda Mahmut yaptığı vuruş sonrası topu direğin üzerinden dışarı gönderdi.

79.DK: Kalabalık adamla gelişen Esentepe atağında Ediz’in ceza alanı dışından sert vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

90.DK: Gelişen bir başka Yenicami atağında John Ebuka’nın vuruşu yandan direğin dibinden dışarı gitti.

90+2.DK: Kalabalık adamla gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın kestiği topu John Ebuka filelere gönderen isim oldu.3-1

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