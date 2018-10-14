Kartal yüksek uçuyor

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Turgay Misk, Ferhat Tuna, Necmi Bulut
YENİCAMİ: Ercan, Farouk, Oshobe, Emin, Hasan(DK 62 Ali), Hüseyin Sadıklar, Ünal, Mehmet Altın, Zihni(DK 71 Esin), Tansel(DK 81 Yasin), Ebuka
ESENTEPE: Ali, Moıse, Odı, Sane, Ahmet Karal, Mahmut(DK 42 Ediz), Uğurcan, Yakup, Kaan(DK 71 Mahmut), Muhammet Ali(DK 84 Mehmet Çil), Salih.
GOLLER: DK 16 Mehmet Altın, DK 26, 90+2 John Ebuka(Yenicami). DK 33 Odı(Esentepe).
K-Pet Süper Ligi’nin 4. haftasında ligin zirvesindeki Yenicami, ligin yeni ekibi Esentepe karşısında zorlansa da sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak serisine devam etti.
15.DK: Gelişen Yenicami atağında ceza alanı dışından Tansel’in vuruşu yandan auta gitti.
16.DK: Yenicami kontra atağında Hasan’ın savunma arkasına attığı topta Mehmet Altın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçirdi.1-0
26.DK: Esentepe savunmasının hatasını iyi değerlendiren John Ebuka farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0
33.DK: Esentepe takımının kullandığı köşe vuruşunda Yenicami ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Odı yaptığı vuruş sonrası farkı bire indirdi.2-1
58.DK: Yenicami kontra atağında Ünal’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Ali Karal ayakları ile önledi.
59.DK: Bir başka Yenicami kontra atağında yine Ünal’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Ali Karal bir kez daha ayakları ile önlemeyi başardı.
68.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında John Ebuka’nın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ali yatarak kontrol etti.
72.DK: Gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın’ın ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş direğin dibinden auta gitti.
73.DK: Sağ kanattan gelişen Esentepe kontra atağında Ahmet Karal’ın ortasında ceza alanı içerisinde boş pozisyonda Mahmut yaptığı vuruş sonrası topu direğin üzerinden dışarı gönderdi.
79.DK: Kalabalık adamla gelişen Esentepe atağında Ediz’in ceza alanı dışından sert vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
90.DK: Gelişen bir başka Yenicami atağında John Ebuka’nın vuruşu yandan direğin dibinden dışarı gitti.
90+2.DK: Kalabalık adamla gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın kestiği topu John Ebuka filelere gönderen isim oldu.3-1