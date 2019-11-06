Kartal ve Garganın zirve uçuşu

K-PET Süper Ligde 8. haftada alınan sonuçlardan sonra Türk Ocağı namağlup liderliğini sürdürürken, ikinci sıraya yükselen Yenicami ile farklı galibiyetlerine devam eden Mağusa Türk Gücü zirveye yaklaşmaya devam ettiler

K-PET Süper Ligde 8. haftada alınan sonuçlardan sonra Türk Ocağı namağlup liderliğini sürdürürken, ikinci sıraya yükselen Yenicami ile farklı galibiyetlerine devam eden Mağusa Türk Gücü zirveye yaklaşmaya devam ettiler

K-PET Süper Ligin dibinde nagalip, puansız Çetinkaya yer alırken, Binatlı ile aynı puandaki Düzkaya da düşme hattında yer alıyor

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 11 golde kalırken, Kossi 10 gole ulaştı. Ebuka, Abaka ve Peter’in ise 8’er golü bulunuyor

Haftanın Takımı: Lefke

Lefke, maça liderlik umuduyla çıkan Cihangir’i kusursuz futbolu sonrasında 3 farkla mağlup ederek haftanın en önemli galibiyetlerinden birini aldı

Haftanın Yıldızı: Uğur Gök (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü’nün yıldızı Uğur Gök, sonradan oyuna girdiği Hamitköy maçında hat trick yaparken, asist ve oyunuyla farklı galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Turan Altay (Gönyeli)

Turan Altay, Çetinkaya deplasmanında geriye düşen Gönyeli’ye, kenardan yaptığı uyarılar ve oyun içindeki müdahaleleriyle takımının galibiyetinin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği)

Kerem Eran haftanın en önemli maçlarından olan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisinde yardımcılarıyla birlikte kusursuz bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Mehmet (Lefke)

Eray (Gönyeli)

Uche (GG)

Hasan Celil (YAK)

Haftanın On Biri

Raif (GG)

Yasin (MTG)

Kenan (GG)

Bilal (TOL)

Aykut (Lefke)

Yannick (YAK)

Mehmet Gürlü (MTG)

Yılmaz (Lefke)

Dinopeter (MTG)

Esin (Gönyeli)

Kossi (BÜY)

K-PET Süper Ligde 8. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği, 1-1

Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, 7-2

Düzkaya – Yenicami, 1-3

Cihangir – Lefke, 0-3

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 1-1

Çetinkaya – Gönyeli, 1-3

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, 2-2

Gençlik Gücü – Binatlı, 2-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu





K-PET Süper Ligde 9. hafta programı şöyle:

8 Kasım Cuma, saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü

9 Kasım Cumartesi, saat 14:30

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu

Gençlik Gücü – Göçmenköy

Lefke – Türk Ocağı

10 Kasım Pazar, saat 14:30

Hamitköy – Çetinkaya

Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı

Binatlı – Düzkaya

11 Kasım Pazartesi, saat 19:00

Yenicami – Cihangir