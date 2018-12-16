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Kartal, bir puanı son anda kaptı

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Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı

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Kartal, bir puanı son anda kaptı
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Vodafone Park'ta hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Etkili oyununu devam ettiren bordo-mavili ekip ikinci yarıya adeta golle başladı. İkinci golün şokunu üzerinden attıktan sonra Trabzonspor üzerinde baskı kuran Beşiktaş, aradığı gollere de ulaştı. karşılaşmanın uzatma dakikaları büyük bir heyecana sahne olurken, iki takımı da baskıları sonuç getirmeyince mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 57. dakikada Ogenyi Onazi kendi kalesine ve 90+6 Mustafa Pektemek attı. Trabzonspor'un gollerini ise 45+1. dakikada Hugo Rodallega ve 47. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş da Trabzonspor da 26'şar puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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