Kartal, Ankara'ya uçuyor

Ankara, Kızılcahamam’da kampa girecek olan Yenicami kamp süresince 10 antrenman ve iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor

Yenicami Ağdelen Kulübü 2019 – 2020 futbol sezonu hazırlıkları çerçevesinde 19 Ağustos 2019 pazartesi günü Ankara, Kızılcahamam’da kampa girecek. Yenicami kamp süresinde 10 antrenman ve iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor. 25 Ağustos Pazar gününe kadar hazırlıklarını Ankara’da sürdürecek olan Yenicami, aynı gün adaya dönüş yapacak.