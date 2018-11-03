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Karıncalar uykudan uyandı

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Binatlı, Merit Alsancak Yeşilova’yı 2 farkla mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini alırken, kötü gidişini sonlandırdı. Çöküşü süren Merit Alsancak Yeşilova ise sıralamada daha da geriledi

Karıncalar uykudan uyandı
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Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Cemal Sarı, Necmi Bulut

Binatlı: Salih, Burak Sarıkaya, Ayhan, Zihni, Yunus, Offor, Kehinde, Israel (90+3.Dk Mehmet), Alatdin, Mustafa Süzgen (58.Dk Sami ), Abdullah (78.Dk Barkın)

M.A.Yeşilova: Hasan, Binya, Mejdi, Vakas, Memduh, İlyas, Jeffrey (64.Dk Hamis), Yasin (78.Dk Ulaş), Mustafa Yaşınses, Billy Osman, Konkoni (52.Dk Burak Koçer)

Goller:  25.Dk Burak, 90+4.Dk Mehmet (Binatlı)

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçında Binatlı, Merit Alsancak Yeşilova’yı 2 farkla mağlup ederek evindeki ilk galibiyetini alırken, kötü gidişini sonlandırdı. Çöküşü süren Merit Alsancak Yeşilova ise sıralamada daha da geriledi.

12.Dk:  Yeşilova atağında sol kanattan topla içer kat eden Yasin’in sert vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi

14.Dk: Binatlı atağında sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren İsrael’in vuruşunda kaleci Hasan Piro topu kornere çeldi.

25.Dk: Binatlı’da kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıkta kazanılan frikiği kullanan Burak vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 1-0 M.A.Yeşilova

44.Dk: M.A.Yeşilova atağında Mejdi ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

50.Dk: Binatlı atağında sol kanattan rakip ceza alanına giren Mustafa Süzgen’in vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

90.Dk: Binatlı atağında Offor sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro gole izin vermedi.

90+2.Dk: Binatlı atağında İsrael topu ceza sahasına ortaladı.Offor topu kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

90+4.Dk: Binatlı kontra atağında Mehmet hızla rakip yarı alana yöneldi ve ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Binatlı 2-0 M.A.Yeşilova

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Binatlı, ligde kendi evindeki ilk galibiyetini almış oldu.

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