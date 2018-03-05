Karıncalar, Doğan’ı kemirdi

Binatlı, kalabalık futbolsever kitlesinin izlediği maçta Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda Şenol ve Peter’in golleriyle mağlup ederken, rakibine rövanşı vermedi. Kaleci Yusuf kurtarışlarıyla galibiyete büyük katkı koydu. Doğan Türk Birliği girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyete razı oldu

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek-Hüseyin Özaşık-Ozan Kel

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ:Ozan-H.Kanlı-A.Sönmez-Koral-Rahemm-Emek-A.Coşkun-Kame(Aydın dk.65)-S.Saygı(Tunahan dk.85)-Okafor-Kena

BİNATLI:Yusuf-Reşit-Erbay-kemal-Çağdaş-E.J.Bello-Burak-M.Erol(M.Neşe dk.85)-Şenol-K.Uçaner(Erencan dk.82)-Ebimobowel Peter (Mustafa dk.90+4)

GOLLER: Dk.81 Şenol dk. 90+3 Ebimobowel Peter(Binatlı)

K-Pet Süper Lig'de 21. hafta kapanış mücadelesinde Binatlı, Doğan Türk Birliği’ni deplasmanda önemli eksiklerine rağmen Şenol ve Peter’in son bölümdeki golleriyle mağlup ederek şampiyonluk yarışını kovalayacağının sinyallerini verirken, rakibine de yarışta darbe vurup 3. Sıraya gerilemesine neden oldu.

13. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan’ın pasında rakip ceza alanı içinde Okafor bekletmeden vurdu kaleci Yusuf güçlükle kornere attı.

26. dakikadaki Doğan Türk Birliği’nden Emek’in kullandığı serbest vuruşta A.Sönmez’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

56. dakikada gelişen Binatlı atağında M.Erol’un soldan iyi bir orta yaptı. Şenol’un kafa vuruşunda top üst direğe de vurarak dışarı çıktı.

67. dakikadaki Binatlı atağında Ebimobowel rakip ceza alanına yakın bir yerde düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta Burak mükemmel vurdu kaleci Ozan direğin altından topu tokatlayarak kornere attı.

73. dakikadaBinatlı’dan Çağdaş’ın kullandığı kornerde rakip kale önünde oluşan karambolde seken top ağlara gitmek üzereyken Rahemm çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı ve takımı adına mutlak bir gölü önlemiş oldu.

79. dakikada Doğan Türk Birliği takımından A.Coşkun topla birlikte sol taraftan son çizgiye kadar indi. Geriye çıkardığı topa S.Saygı vurdu top defanstan döndü, dönen topu Okafor yakın mesafeden dışarı attı.

80. dakikada Doğan Türk Birliği bu kez sağ taraftan Aydın ile geliştirdiği atakta Aydın’ın sert şutunda kaleci Yusuf mükemmel bir hareketle topu tokatladı. Kenan’ın önüne gelen topa Kenan kötü vurdu ve üstten dışarı gönderdi.

81. dakikada Binatlı öne geçti. Ebimobowel sağ taraftan rakip ceza alanına girdi, rakbini geçtikten sonra geriye çıkardığı topu Şenol set bir vuruşla ağlara yolladı ve Binatlı’yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

90+1’nci dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında A.Sönmez’in ceza alanı içinde kafa ile indirdiği topa Aydın sert vurdu kaleci Yusuf bir kez daha rakibine gol şansı tanımadı.

90+3’ncü dakikada Binatlı’dan Peter sol taraftan topla birlikte rakip ceza alanına girdi, 2 rakibini neredeyse 2 kez geçtikten sonra topu filelere gönderince Binatlıdeplasmanda skoru 2-0 yaptı. Doğan Türk Birliği bu mağlubiyetle 40 puanda kalırken, Binatlı puanını 37 yaptı.