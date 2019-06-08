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Kargılı başlamadan ayrıldı

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Kargılı başlamadan ayrıldı
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Soydan SAKALLI

Birinci Lig kulüplerinden Ozanköy’de antrenör Hasan Kargılı, yeni sezon için çalışmalarına başlamadan görevi bıraktı.

Hasan Kargılı, Ozanköy’ün kadrosundan birçok futbolcunun başka takımlara transfer olmasından dolayı görevi bırakma kararı aldı. Hasan Kargılı, Ozanköy’ün Mustafa Karabina başkanlığındaki yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında yönetim ile el sıkışarak yolları ayırdı. Ozanköy’de son olarak dün de Bekir Yıldız ile Mustafa Çiçekli, Girne Halk Evi’ne transfer olmuşlardı.

Etiketler; #Ozanköy
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